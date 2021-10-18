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“До мене люди прийшли з проблемою”: Скічко дав доручення розібратися з будівництвом хімзаводу “Кернел” на Черкащині

“До мене люди прийшли з проблемою”: Скічко дав доручення розібратися з будівництвом хімзаводу “Кернел” на Черкащині

Київ • УНН

 • 13848 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Жителі Подільського, що на Черкащині, звернулися до керівника області Олександра Скічка з проханням розібратися із будівництвом хімзаводу “Кернел”, який їх турбує з огляду на ймовірну токсичність. Про це УНН розповів очільник області.

Цитата

“13 жовтня до мене прийшли люди. І повідомили мені про те, що ходять чутки, що компанія („Кернел“, — ред.) хоче побудувати хімічний завод, а точніше — дільницю з протруювання зерна. Люди скаржилися, що представники компанії не йдуть із ними на контакт, і попросили мене допомогти у вирішенні цієї ситуації”, — розповів він.

Чиновники ОДА вже зв’язалися із представниками компанії “Кернел”, уточнює Скічко. Останні пообіцяли зустрітися із представниками громади на цьому тижні, додав він.

“На цій зустрічі компанія чітко пояснить, що саме вона хоче будувати. Бо це не нормально, коли немає комунікації”, — коментує голова ОДА, додаючи, що триматиме ситуацію під особистим контролем.

Своєю чергою громада Подільського заявила, що не хоче будівництва дільниці з потруювання зерна. Тим паче, що представники “Кернел” жодного разу не з’явилися на зустріч до них, що ще більше обурило людей.

Жителі Подільська вважають, що таке підприємство завдасть селу непоправної екологічної шкоди. Ініціативна група вже побувала в селі Лазірки Полтавської області, де згадана компанія, підрозділом якої є подільське господарство-орендар, має дільницю хімічної обробки насіння, і в сезон там люди відчувають задуху, погіршення самопочуття, впливає хімія навіть на городину (“стиглих помідорів не бачили — навіть зелені на колір червоні”). Там кілька років люди воювали за припинення протруювання зерна, пише місцеве видання “Черкаський край”. 

“Хочуть поставити на горбі цей завод, до села метрів чотириста. У нас і так екологічне лихо, води вже в селі нема, ми пробиваємося до 33 метрів. Якщо будуть відстійники і ставок для випаровування, і ще й ця „радість“ піде в повітря і в воду... Я знаю, що таке агрохімія. Робила обліковцем рільничої бригади, мене посилали працювати на свіжооброблених гербіцидом полях. І одержала онкозахворювання”, — розповіла Наталя Сердюк.

Доповнення

Агрохолдинг “Кернел” Андрія Веревського визнали винним в масовій загибелі бджіл і використанні небезпечних хімікатів. 

До теми

У 2020 році BBC Україна оприлюднила відео, яке розповідає, як “Кернел” викуповує фермерські господарства, щоб
їх зруйнувати.

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