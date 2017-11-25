Ко Дню ВСУ наградами Минобороны будут отмечены более 1 тысячи военных
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Ко дню Вооруженных Сил Украины ведомственными наградами будут отмечены около 1,1 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба МОУ, передает УНН.
“Ко Дню Вооруженных Сил Украины, который традиционно празднуется 6 декабря, будут награждены ведомственными наградами около 1,1 тыс. военнослужащих ВС Украины, которые выполняют задачи в районе проведения АТО”, — о таком решении сообщил Министр обороны Украины Степан Полторак, находясь с рабочей поездкой в районе проведения АТО, говорится в сообщении.
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В частности, министр вручил награды командиру одной из бригад, военнослужащие которой выполняют боевые задачи в Луганской области, командиру бригадной артиллерийской группы и командиру десантно-штурмового батальона.
Кроме этого решением министра обороны Украины были награждены более 200 военнослужащих из разных подразделений Вооруженных Сил Украины, которые несут службу в районе проведения АТО.
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Напомним, 21 ноявря впервые в Украине отметили День десантника именно в этот день.