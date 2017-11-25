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11:17 • 20554 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 29039 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 42372 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Ко Дню ВСУ наградами Минобороны будут отмечены более 1 тысячи военных

Ко Дню ВСУ наградами Минобороны будут отмечены более 1 тысячи военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Ко дню Вооруженных Сил Украины ведомственными наградами будут отмечены около 1,1 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба МОУ, передает УНН.

“Ко Дню Вооруженных Сил Украины, который традиционно празднуется 6 декабря, будут награждены ведомственными наградами около 1,1 тыс. военнослужащих ВС Украины, которые выполняют задачи в районе проведения АТО”, — о таком решении сообщил Министр обороны Украины Степан Полторак, находясь с рабочей поездкой в ​​районе проведения АТО, говорится в сообщении.

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В частности, министр вручил награды командиру одной из бригад, военнослужащие которой выполняют боевые задачи в Луганской области, командиру бригадной артиллерийской группы и командиру десантно-штурмового батальона.

Кроме этого решением министра обороны Украины были награждены более 200 военнослужащих из разных подразделений Вооруженных Сил Украины, которые несут службу в районе проведения АТО.

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Напомним, 21 ноявря впервые в Украине отметили День десантника именно в этот день.

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