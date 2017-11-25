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До Дня ЗСУ нагородами Міноборони будуть відзначені понад 1 тисячі військових

До Дня ЗСУ нагородами Міноборони будуть відзначені понад 1 тисячі військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. До дня Збройних Сил України відомчими нагородами будуть відзначені близько 1,1 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба МОУ, передає УНН.

“До Дня Збройних Сил України, який традиційно святкується 6 грудня, будуть нагороджені відомчими відзнаками близько 1,1 тис. військовослужбовців ЗС України, які виконують завдання в районі проведення АТО”, — про таке рішення сьогодні повідомив Міністр оборони України Степан Полторак, перебуваючи з робочою поїздкою в районі проведення АТО, йдеться у повідомленні.

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Зокрема, міністр вручив нагороди командиру однієї з бригад, військовослужбовці якої виконують бойові завдання на Луганщині, командиру бригадної артилерійської групи та командиру десантно-штурмового батальйону.

Окрім цього рішенням міністра оборони України були нагороджені понад 200 військовослужбовців із різних підрозділів Збройних Сил України, які несуть службу у районі проведення АТО.

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Нагадаємо, 21 листопада вперше в Україні відзначили День десантника саме в цей день.

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