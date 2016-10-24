"ДНР" и "ЛНР" против вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе - Д.Пушилин

"Это позиция не только руководства республик, но и наших граждан. Подтверждение тому - недавние многотысячные демонстрации, на которых наши граждане четко заявили свой протест этим инициативам Порошенко", - сказал он.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что они не подчинятся решению Владимира Путина, Д.Пушилин сказал: "Я рассчитываю, что мы будем услышаны. Миссия может рассматриваться только в том случае, если есть согласие обеих сторон противостояния, одной стороной противостояния является мы, мы против".

Представитель "ДНР" также отметил, что этот вопрос технически сложно решить в рамках ОБСЕ, поскольку требуется согласие 57 стран.

Как сообщал УНН, 20 октября Президент Украины П.Порошенко во время брифинга после встречи лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине заявил, что во время переговоров в "нормандском формате" была достигнута договоренность о создании вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе.