"ДНР" і "ЛНР" проти збройної місії ОБСЄ на Донбасі - Д.Пушилін
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" виступають категорично проти введення збройної місії ОБСЄ на Донбас. Про це заявив представник "ДНР" на переговорах у Мінську Денис Пушилін, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Це позиція не тільки керівництва республік, а й наших громадян. Підтвердження тому - недавні багатотисячні демонстрації, на яких наші громадяни чітко заявили свій протест цим ініціативам Порошенко", - сказав він.
Відповідаючи на питання, чи означає це, що вони не підкорятимуться рішенням Володимира Путіна, Д.Пушилін сказав: "Я розраховую, що ми будемо почуті. Місія може розглядатися тільки в тому випадку, якщо є згода обох сторін протистояння, однією стороною протистояння є ми, ми проти".
Представник "ДНР" також зазначив, що це питання технічно складно вирішити в рамках ОБСЄ, оскільки потрібна згода 57 країн.
Як повідомляв УНН, 20 жовтня Президент України П.Порошенко під час брифінгу після зустрічі лідерів країн “нормандської четвірки” у Берліні заявив, що під час переговорів у “нормандському форматі” було домовлено про створення збройної місії ОБСЄ на Донбасі.