Для уменьшения контрафакта водки надо снижать стоимость спирта - нардеп

По его словам, уменьшить количество теневого алкоголя в стране поможет снижение стоимости спирта.

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"Акцизы и уменьшение употребления алкоголя - это совершенно не взаимосвязанные вещи. Пить - это более социальный (вопрос - ред.), а поднятие акцизов - это бюджетный вопрос. Сегодня же происходит то, что на рынке появилось огромное количество контрафактной продукции и то, что люди выбирают более дешевые напитки, не такого качества, как должно быть. К тому же, и средства от этого обходят стороной бюджет ... Но, тем не менее, компромисс надо искать. Поэтому, тот факт, что Минагрополитики снижает стоимость спирта для того, чтобы поднять рентабельность компаний, и для того, чтобы держать цену бутылки, когда люди будут покупать настоящие водочные изделия и уплачивать в бюджет налоги, - это хорошо", - сказал он.

При этом, по мнению нардепа, допустить поднятие акцизов на алкоголь сегодня нельзя.

"Если их поднять, на сегодня, то просто больше станет контрафактной продукции, которая не соответствует никаким качествам и стандартам, а это просто повлияет на здоровье людей. Пить меньше не будут, а вот некачественная продукция и минус налогам в бюджет - это мы точно спровоцируем", - пояснил Б.Розенблат и добавил, что целесообразно было бы снизить стоимость спирта.

Напомним, по оценкам И.Товкача, рынок алкогольной продукции в Украине на сегодня тенизирован на 63%.

Также напомним, в феврале "Укрспирт" отменил свои предыдущие намерения повысить стоимость спирта с 1 марта.