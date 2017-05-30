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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Для уменьшения контрафакта водки надо снижать стоимость спирта - нардеп

Киев • УНН

 • 15058 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Размер акцизов на алкоголь отображается на конечной цене продукта. При этом, чем дороже алкоголь, тем он менее доступен. Однако, это никоим образом не влияет на объемы потребления населением. Люди просто начинают отдавать предпочтение менее качественной контрафактной продукции. Об этом в комментарии УНН сказал народный депутат, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам промышленной политики и предпринимательства Борислав Розенблат.

Для уменьшения контрафакта водки надо снижать стоимость спирта - нардеп

По его словам, уменьшить количество теневого алкоголя в стране поможет снижение стоимости спирта.

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"Акцизы и уменьшение употребления алкоголя - это совершенно не взаимосвязанные вещи. Пить - это более социальный (вопрос - ред.), а поднятие акцизов - это бюджетный вопрос. Сегодня же происходит то, что на рынке появилось огромное количество контрафактной продукции и то, что люди выбирают более дешевые напитки, не такого качества, как должно быть. К тому же, и средства от этого обходят стороной бюджет ... Но, тем не менее, компромисс надо искать. Поэтому, тот факт, что Минагрополитики снижает стоимость спирта для того, чтобы поднять рентабельность компаний, и для того, чтобы держать цену бутылки, когда люди будут покупать настоящие водочные изделия и уплачивать в бюджет налоги, - это хорошо", - сказал он.

При этом, по мнению нардепа, допустить поднятие акцизов на алкоголь сегодня нельзя.

"Если их поднять, на сегодня, то просто больше станет контрафактной продукции, которая не соответствует никаким качествам и стандартам, а это просто повлияет на здоровье людей. Пить меньше не будут, а вот некачественная продукция и минус налогам в бюджет - это мы точно спровоцируем", - пояснил Б.Розенблат и добавил, что целесообразно было бы снизить стоимость спирта.

Напомним, по оценкам И.Товкача, рынок алкогольной продукции в Украине на сегодня тенизирован на 63%.

Также напомним, в феврале "Укрспирт" отменил свои предыдущие намерения повысить стоимость спирта с 1 марта.

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