Для зменшення контрафакту горілки треба знижувати вартість спирту - нардеп

За його словами, зменшити кількість тіньового алкоголю в країні допоможе зниження вартості спирту.

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“Акцизи та зменшення вживання алкоголю — це абсолютно не взаємопов’язані речі. Пити — це соціальне більш, а підняття акцизів — це бюджетне питання. Сьогодні ж відбувається те, що на ринку з’явилася величезна кількість контрафактної продукції і те, що люди обирають більш дешеві напої, які не такої якості, як має бути. До того ж, і кошти від цього обходять стороною бюджет... Але, тим не менше, компроміс треба шукати. Тому, той факт, що Мінагрополітики знижує вартість спирту для того, щоб підняти рентабельність компаній, і для того, щоб тримати ціну пляшки, коли люди будуть купувати справжні горілчані вироби і сплачувати в бюджет податки, — це добре”, — сказав він.

При цьому, на переконання нардепа, допустити підняття акцизів на алкоголь сьогодні не можна.

“Якщо їх підняти, на сьогодні, то просто більше стане контрафактної продукції, яка не відповідає жодним якостям і стандартам, а це просто вплине на здоров’я людей. Пити менше не будуть, а от неякісна продукція та мінус податкам до бюджету — це ми точно спровокуємо”, — пояснив Б.Розенблат і додав, що доцільно було б знизити вартість спирту.

Нагадаємо, за оцінками І.Товкача, ринок алкогольної продукції в Україні на сьогодні тінізовано на 63%.

Також нагадаємо, у лютому “Укрспирт” скасував свої попередні наміри підвищити вартість спирту з 1 березня.