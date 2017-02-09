Для Киева 18-градусные морозы являются рекордом нынешней зимы

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 44068 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 108432 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 116624 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 128453 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 148089 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160520 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123811 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139060 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189917 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291686 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.9м/с
68%
Популярные новости

На фронте 120 боевых столкновений за сутки: больше всего атак на Покровском направлении

7 апреля, 19:34 • 5622 просмотра

В ряде областей Украины зафиксирована активность вражеских дронов

7 апреля, 19:45 • 7668 просмотра

Трамп заверил, что США не приостановят пошлины

7 апреля, 19:47 • 4944 просмотра

Трамп анонсировал переговоры с Тегераном и "большую встречу" в субботу

7 апреля, 20:07 • 3914 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 11029 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 190685 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 246476 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 448082 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 400611 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 486001 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28429 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28073 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42740 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65011 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71818 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Для Киева 18-градусные морозы являются рекордом нынешней зимы

Киев • УНН

 • 17200 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Восемнадцатиградусные морозы являются рекордом для Киева в этом году. Об этом в эксклюзивном комментарии сообщила начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории Елена Донич, передает УНН.

Для Киева 18-градусные морозы являются рекордом нынешней зимы

"Если говорить конкретно о зиме этого года, то да, сегодня температуры ниже 18 градусов не было. И по прогнозам гидрометцентров, температура уже не должна понижаться. Но по историческим данным, это не является рекордом. Были температуры и около 30 градусов. В январе 2014 года было зафиксировано - 26,8 градусов. Так же и в 2012 году была температура ниже, чем сейчас", - сообщила Е.Донич.

Также она отметила, что рекордная температура зафиксирована в 1929 году.

"7 и 9 февраля в 1929 году была зафиксирована самая низкая температура - 32,2 градуса мороза. Этот день был самым холодным, как для февраля месяца за всю историю наблюдений в Киеве", - добавила она.

Добавим, 9 февраля утром температура воздуха снизилась до 18 градусов мороза.

Напомним, по прогнозу Украинского гидрометцентра, в Киеве 9 февраля ожидается до 20 градусов мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории холодное всего в нынешнем январе было на Рождество Христово, когда минимальная температура опустилась до 18,7 градусов мороза, а теплое всего - 2 января, когда максимальная температура поднялась до 3,4 градусов тепла.

При этом, как отметили в геофизической обсерватории, холодное всего в декабре 2016 года было 7 числа, когда минимальная температура опустилась до 10,9 градусов мороза, а теплое всего уже через 3 дня - 10 декабря, когда максимальная температура достигла 6,7 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$65.19
Bitcoin
$80,291.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,016.67
Ethereum
$1,600.38