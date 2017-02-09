Для Киева 18-градусные морозы являются рекордом нынешней зимы

"Если говорить конкретно о зиме этого года, то да, сегодня температуры ниже 18 градусов не было. И по прогнозам гидрометцентров, температура уже не должна понижаться. Но по историческим данным, это не является рекордом. Были температуры и около 30 градусов. В январе 2014 года было зафиксировано - 26,8 градусов. Так же и в 2012 году была температура ниже, чем сейчас", - сообщила Е.Донич.

Также она отметила, что рекордная температура зафиксирована в 1929 году.

"7 и 9 февраля в 1929 году была зафиксирована самая низкая температура - 32,2 градуса мороза. Этот день был самым холодным, как для февраля месяца за всю историю наблюдений в Киеве", - добавила она.

Добавим, 9 февраля утром температура воздуха снизилась до 18 градусов мороза.

Напомним, по прогнозу Украинского гидрометцентра, в Киеве 9 февраля ожидается до 20 градусов мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории холодное всего в нынешнем январе было на Рождество Христово, когда минимальная температура опустилась до 18,7 градусов мороза, а теплое всего - 2 января, когда максимальная температура поднялась до 3,4 градусов тепла.

При этом, как отметили в геофизической обсерватории, холодное всего в декабре 2016 года было 7 числа, когда минимальная температура опустилась до 10,9 градусов мороза, а теплое всего уже через 3 дня - 10 декабря, когда максимальная температура достигла 6,7 градусов тепла.