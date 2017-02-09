Для Києва 18-градусні морози є рекордом цьогорічної зими

"Якщо говорити конкретно про зиму цього року, то так, на сьогодні температури нижче 18 градусів не було. І за прогнозами гідромітцентрів, температура вже не повинна понижуватись. Але за історичними даними, то це не є рекордом. Були температури і близько 30 градусів. У січні 2014 року було зафіксовано – 26,8 градусів. Так само і в 2012 році була температура нижча, аніж зараз", - повідомила О.Доніч.

Також вона зазначила, що рекордна температура зафіксована у 1929 році.

"7 та 9 лютого в 1929 року зафіксована найнижча температура - 32,2 градуси морозу. Цей день був найхолодніший, як для лютого місяця за всю історію спостережень в Києві", - додала вона.

Додамо, 9 лютого зранку температура повітря знизилася до 18 градусів морозу.

Нагадаємо, за прогнозом Українського гідрометцентру, у Києві 9 лютого очікується до 20 градусів морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, найхолодніше у цьогорічному січні було на Різдво Христове, коли мінімальна температура опустилась до 18,7 градусів морозу, а найтепліше – 2 січня, коли максимальна температура піднялась до 3,4 градусів тепла.

При цьому, як зазначили в геофізичній обсерваторії, найхолодніше у грудні 2016 року було 7 числа, коли мінімальна температура опустилась до 10,9 градусів морозу, а найтепліше вже через 3 дні – 10 грудня, коли максимальна температура досягла 6,7 градусів тепла.