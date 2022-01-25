Действовал под руководством российских кураторов: студент-первокурсник "минировал" объекты в Черкасской области

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"Служба безопасности Украины установила сеть псевдоминеров, которые осуществили серию анонимных сообщений в Черкасской области. Злоумышленники осуществили 9 сообщений о минировании различных заведений и учреждений через закрытые телеграмм-чаты, которые управляются с территории РФ", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что студент-первокурсник одного из местных колледжей выполнял заказ о минировании различных объектов. В течение января через закрытый телеграм-канал он минировал школы, колледжы, жилые дома и торгово-развлекательные центры Черкасской области.

Кроме этого "анонимный террорист" создал собственный телеграм-канал. Там он размещал фото и видео материалы о результатах "минирований", также получал заказы от других лиц на очередные объекты. Сейчас установлено, что трем "заказчикам" удалось реализовать свое преступное намерение. Известно, что через этот канал он получал задания по псевдоминированиям от российских кураторов, а также оплату за их выполнение.

По результатам обследования указанных в сообщениях помещений и прилегающих территорий не было обнаружено никаких взрывчатых предметов и веществ.

Благодаря проведенным круглосуточным розыскным мероприятиям правоохранители установили личность псевдоминера и задержали его в учебном заведении.

Он признался в совершенных анонимных сообщениях и мотивировал свою деятельность тем, что хотел увеличить рейтинг собственного телеграм-канала и получить прибыль по "заказу" минирований.

В ходе обысков по месту жительства у злоумышленника изъята компьютерная техника и мобильный телефон, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в том числе и переписка и получение заказов от российских кураторов.

По информации СБУ, до распространения волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которым кураторы из РФ обещают анонимность и предоставляют четкие инструкции. Зачастую злоумышленники не осознают до конца все возможные последствия от блокирования деятельности работы различных объектов социальной сферы.

Сейчас по факту ложных сообщений о минировании открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Проверяется факт причастности указанных лиц к совершению других аналогичных преступлений на территории Украины.

Напомним

24 января в Кривом Роге поступило сообщение о “заминировании” всех школ, в Черкассах колледжа, а в Николаеве, в том числе двух школ и мэрии.

На позапрошлой недели по Украине прокатилась волна минирований. Под ударом были в том числе ТЦ и школы.

Минирования продолжились и на прошлой неделе.

Служба безопасности Украины на фоне роста количества сообщений о псеводминирование объектов социальной инфраструктуры напомнила, что такие сообщения — это распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии России против Украины.