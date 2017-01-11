Ребенок в столице получил обморожение пальцев на ногах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Вследствие долгого пребывания на морозе подросток получил обморожение пальцев ног, в результате чего его госпитализировали. Об этом УНН сообщили медицинские работники.
Инцидент произошел 10 января в Соломенском районе столицы.
Так, 13-летнего парня госпитализировали в хирургическое отделение одной из киевских больниц с обморожением пальцев ног первой степени.
Известно, что подросток долгое время находился на улице.
Врачи отмечают, что большинство случаев обморожения у киевлян происходит вследствие того, что они одеваются не по погоде, прежде всего речь идет об обуви. Это частые случаи, особенно среди подростков, которые в мороз обуваются, к примеру, в кроссовки.
Как сообщал УНН, 10 января УНН пытался узнать у ГосЧС и Минздрава информацию об общем количестве украинцев, которые получили обморожение во время рождественских морозов. Однако в соответствующих ведомствах такой информацией не владеют.