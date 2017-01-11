Дитина в столиці отримала обмороження пальців на ногах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Внаслідок довгого перебування на морозі підліток отримав обмороження пальців ніг, у результаті чого його госпіталізували. Про це УНН повідомили медичні працівники.
Інцидент стався 10 січня в Солом'янському районі столиці.
Так, 13-річного хлопця було госпіталізовано до хірургічного відділення однієї з київських лікарень з обмороженням пальців ніг першого ступеня.
Відомо, що підліток довгий час перебував на вулиці.
Лікарі зазначають, що більшість випадків обмороження у киян відбувається внаслідок того, що вони одягаються не по погоді, передусі йдеться про взуття. Це часті випадки, особливо серед підлітків, які в мороз взуваються, до прикладу, в кросівки.
Як повідомляв УНН, 10 січня УНН намагався дізнатися у ДСНС та МОЗ інформацію про загальну кількість українців, які отримали обмороження під час різдвяних морозів. Проте у відповідних відомствах таку інформацію не мають.