Директор ЦДЕ очертил будущее угольной генерации в Украине

Будущее угольной генерации в целом — сложный вопрос, ведь Украина должна постепенно выводить такие мощности из эксплуатации и замещать их новыми источниками энергии. Об этом 27 мая на брифинге в Украинском кризисном медиацентре заявил директор ЦИЭ Александр Харченко, передает УНН.

О том, что будет с источниками энергии, работающими на угле, он рассказал на примере Трипольской ТЭС в Киевской области.

Детали

По словам Харченко, не стоит рассматривать Трипольскую ТЭС как отдельный критически важный объект именно для Киева, поскольку столица работает в рамках общей энергосети страны.

Я бы не говорил здесь о какой-то отдельно выделенной Трипольской ТЭС, потому что на самом деле Киев подключен к всеукраинской сети, и сеть объединена. Да, Трипольская ТЭС — это определенная генерация, но и не более, в целом это не так принципиально — сказал Харченко.

Он отметил, что ситуация с угольной генерацией в Украине остается сложной. По его словам, даже если страна сможет получить техническую помощь для восстановления поврежденных мощностей, в среднесрочной перспективе угольные станции все равно придется выводить из эксплуатации.

С угольной генерацией ситуация довольно сложная, потому что, если получить техническую помощь на восстановление мы еще как-то можем, то даже в краткосрочной перспективе 2030-2032-2035 годов все в один голос говорят, что мы должны вывести угольную мощность из оперирования — подтвердил он.

Почему Украина должна отказаться от ТЭС на угле

Эксперт объяснил, что это связано с климатическими требованиями и стремлением Украины стать членом Европейского Союза.

С точки зрения климатических требований, с точки зрения того, что мы хотим быть членами Евросоюза, здесь однозначная позиция, там нет никаких дискуссий — просто закрыть. Это требует от Украины построить большие мощности, которые заметят то, что будет выходить из системы — добавил Харченко.

В то же время он подчеркнул, что в правительстве и Министерстве энергетики есть понимание этой проблемы и государство уже пытается использовать имеющиеся инструменты для стимулирования строительства новой генерации.

Хорошая новость, что я вижу понимание этого в правительстве, я вижу понимание этого в Министерстве энергетики. Они пытаются имеющиеся у них инструменты использовать для того, чтобы стимулировать новую генерацию, новое строительство — сказал Харченко.

Он конкретизировал, что в ближайшее время должны объявить конкурс на 1,3 ГВт новых мощностей. Речь идет о проектах, которые получат определенную государственную поддержку, а инвесторы — дополнительные гарантии.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на 1,3 гигаватта новых мощностей, которые будут определенным образом поддержаны государством, инвесторы будут иметь определенные дополнительные гарантии. Поэтому я думаю, что действительно будут участники, будут люди, которые будут строить новые мощности — отметил он.

По оценке Харченко, вопрос замещения угольной генерации нужно решить в ближайшие 3-4 года. Если этого не сделать, после 2030 года Украина может существенно зависеть от импорта электроэнергии.

Отдельно он отметил, что Украине нужно развивать не только новую генерацию, но и батарейные комплексы. По его словам, в это направление уже заходят частные инвестиции.

Мы должны строить новые мощности, мы должны строить батарейные комплексы. Они строятся, крупные частные инвестиции сейчас происходят. Есть надежда, что в этом году около гигаватта батарейных комплексов будет построено, и на следующий год примерно такое же количество проектов уже планируется — сказал он.

В то же время Харченко подчеркнул, что темпы развития новых мощностей пока недостаточны.

Происходит этот процесс, но он пока не в том масштабе, который хотелось бы видеть, он немного маловат. Надеюсь, что за год-полтора мы сможем этот маховик разогнать — добавил эксперт.

По его словам, для этого Украине нужно одновременно решать проблемы энергорынка, в частности вопросы прозрачности, финансовой состоятельности и долгов, а также использовать имеющиеся преимущества — потребность в новых мощностях и коммерческий интерес инвесторов.

Напомним

Во время брифинга Александр Харченко также акцентировал на том, что все киевские ТЭЦ восстановят к зиме, но риски новых обстрелов сохраняются. Для большинства домов столицы уже готовят резервное отопление.