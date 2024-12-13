"Динамо" вылетает из Лиги Европы после поражения от "Реал Сосьедада"
Киев • УНН
Киевское "Динамо" проиграло "Реал Сосьедаду" со счетом 0:3 в матче Лиги Европы.
Киевское "Динамо" завершило свою борьбу в нынешней Лиге Европы, потерпев поражение от испанского "Реал Сосьедада" со счетом 0:3. Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.
Детали
Голы в ворота "бело-синих" забили Микель Оярсабаль (19-я и 33-я минуты) и Робин Ле Норман (24-я минута). Испанцы доминировали на протяжении всего матча, что подтверждает и статистика: 27 ударов по воротам против всего 5 попыток "Динамо".
Этот результат стал завершением еврокубковой кампании для киевлян в сезоне 2023/24. Сейчас команда сосредоточится на выступлениях во внутреннем чемпионате.
Обзор матча можно посмотреть на платформе Megogo.
Лига Европы: где смотреть матч "Динамо" - "Реал Сосьедад" и кто фаворит букмекеров12 дек. 2024, 13:47 • 11361 просмотр