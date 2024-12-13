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"Динамо" вылетает из Лиги Европы после поражения от "Реал Сосьедада"

"Динамо" вылетает из Лиги Европы после поражения от "Реал Сосьедада"

Киев  •  УНН

 • 2635 просмотра

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Киевское "Динамо" проиграло "Реал Сосьедаду" со счетом 0:3 в матче Лиги Европы.

Киевское "Динамо" завершило свою борьбу в нынешней Лиге Европы, потерпев поражение от испанского "Реал Сосьедада" со счетом 0:3. Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.

Детали

Голы в ворота "бело-синих" забили Микель Оярсабаль (19-я и 33-я минуты) и Робин Ле Норман (24-я минута). Испанцы доминировали на протяжении всего матча, что подтверждает и статистика: 27 ударов по воротам против всего 5 попыток "Динамо". 

Этот результат стал завершением еврокубковой кампании для киевлян в сезоне 2023/24. Сейчас команда сосредоточится на выступлениях во внутреннем чемпионате. 

Обзор матча можно посмотреть на платформе Megogo.

Лига Европы: где смотреть матч "Динамо" - "Реал Сосьедад" и кто фаворит букмекеров12 дек. 2024, 13:47 • 11361 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
fk-dinamo-kievФК «Динамо» Киев
ispaniyaИспания