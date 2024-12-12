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Лига Европы: где смотреть матч "Динамо" - "Реал Сосьедад" и кто фаворит букмекеров

Лига Европы: где смотреть матч "Динамо" - "Реал Сосьедад" и кто фаворит букмекеров

Киев  •  УНН

 • 1405 просмотра

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Сегодня в 22:00 киевское «Динамо» сыграет против «Реал Сосьедада» в 5-м туре Лиги Европы. Матч состоится на «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, трансляция доступна на Megogo.

Сегодня, 12 декабря, на стадионе "Реале Арена" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы сойдутся киевское "Динамо" и испанский "Реал Сосьедад". УНН решил рассказать, с каким настроением подходят команды к игре, где смотреть поединок, и кто фаворит букмекеров.

Детали

Сегодня в 22:00 на стадионе "Реале Арена" в испанском Сан-Себастьяне встретятся киевское "Динамо" и испанский "Реал Сосьедад". Трансляцию можно посмотреть в прямом эфире на платформе Megogo.

Главным арбитром назначен немецкий специалист Харма Осмерс, а на ленточке ему будут помогать Доминик Шааль и Штефан Шлупп. Арбитром VAR назначен Бенджамин Бранд.

Этот матч станет историческим, ведь команды еще ни разу не пересекались. Букмекеры отдают уверенную победу испанцам - коэффициент 1,46, а на победу "Динамо" - 7,6. На ничью - 4,5.

К грандам испанского футбола "Реал Сосьедад" не относится, но 40 лет назад дважды выигрывал Чемпионат Испании (1981, 1982). Из более свежих достижений - победа в Кубке Испании в 2020-м. Иманоль Альгуасиль находится на посту главного тренера с декабря 2018 года.

"Реал Сосьедад" расположился в середине турнирной таблицы общего этапа Лиги Европы, занимая 16-е место. Зато "Динамо" еще ни разу не побеждало в нынешнем розыгрыше Лиги Европы и находится на последнем месте в таблице с нулем зачетных баллов в активе.

"Реал Сосьедад" лишь дважды играл против украинского клуба - это был "Шахтер" в Лиге Чемпионов 2013/14. Тогда дончане выиграли оба поединка с общим счетом 6:0.

Отметим, что именно с испанцами "Шахтер" провел свой последний матч в Лиге Чемпионов на "Донбасс Арене".

Во внутреннем чемпионате "Динамо" в прошлом туре разгромило "Александрию" - 3:0, а "Реал Сосьедад" с таким же счетом обыграл "Леганес".

Главный тренер киевлян Александр Шовковский накануне сообщил, что в матче против испанцев не помогут Андрей Ярмоленко, Тарас Михавко и Николай Шапаренко.

"План и стратегию на игру, конечно, я вам рассказывать не буду. Сейчас на тренировке вы увидите команду, которая готовится к принципиальной игре и борьбе. Мы можем выбрать любую стратегию, но есть игра, которая состоит из каждого отдельного момента на футбольном поле. И этот рисунок игры должен быть подкреплен в каждом звене - как в атаке, так и в обороне. Это должна быть гармоничная структура, и ребята, которые выходят на поле, должны выполнить задачу, которая будет стоять перед ними, на максимуме своих возможностей и показать свою лучшую игру. Уже все поняли, что для победы в таком турнире нужно выходить и играть мужественно, с сердцем, с азартом и быть готовыми к любым моментам", - сказал Шовковский, что ожидает от сегодняшнего матча.

Напомним

Украинский футбольный клуб "Шахтер" занимает 27-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов-2024/2025 после шести туров.

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт