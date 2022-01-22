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15 марта, 19:03 • 106496 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142931 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123282 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116830 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104702 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101403 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92787 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123932 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127296 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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“Динамо” разгромило иностранный клуб на старте сборов в Испании

“Динамо” разгромило иностранный клуб на старте сборов в Испании

Киев • УНН

 • 17458 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Киевское “Динамо” продолжило подготовку ко второй части сезона, проводя учебно-тренировочный сбор в Испании, сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Детали

Подопечные Мирчи Луческу провели первый контрольный поединок против испанской команды “Атлетико Пульпиленьйо”, что базируется в Пульпе, Альмерия и выступает в группе 5 испанской Сегунды-В. Игра прошла на поле футбольного центра “Pinatar Arena”.
“Динамо” победило с уверенным счетом 4:0, причем все четыре мяча “желто-голубая” команда забила во втором тайме.

Дублем в матче отметился Виктор Цыганков, а также сумели вписать свою фамилию в графу авторов голов — Карлос де Пена и Виталий Буяльский.

Дополнения

Следующий матч киевляне проведут против ФК “Расинг Люксембург”.

Украинские Национальные Новости

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