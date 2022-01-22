“Динамо” розгромило іноземний клуб на старті зборів в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Київське “Динамо” продовжило підготовку до другої частини сезону, проводячи навчально-тренувальний збір в Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
Деталі
Підопічні Мірчі Луческу провели перший контрольний поєдинок проти іспанської команди “Атлетіко Пульпіленьйо”, що базується в Пульпі, Альмерія та виступає у групі 5 іспанської Сегунди-В. Гра пройшла на полі футбольного центру “Pinatar Arena”.
“Динамо” перемогло із впевненим рахунком 4:0, причому усі чотири м’ячі “жовто-блакитна” команда забила у другому таймі.
Дублем у матчі відзначився Віктор Циганков, а також зуміли вписати своє прізвище до графи авторів голів — Карлос де Пена та Віталій Буяльський.
Доповнення
Наступний матч кияни проведуть проти ФК “Расінг Люксембург”.