"Динамовцы", политики и болельщики попрощались с легендарным В.Чановым

Сегодня утром в Олимпийском дворике НСК "Олимпийский" попрощаться с великим мастером футбола пришли родные, знакомые, близкие, те, кто знал В.Чанова и уважал его футбольный талант.

Среди сотен людей, которые отдали последний долг великому футболисту, были его жена Галина, брат Вячеслав, сын Вадим с женой, партнеры по команде и динамовцы разных поколений Анатолий Сучков, Андрей Биба, Виталий Хмельницкий, Владимир Мунтян, Владимир Трошкин, Стефан Решко, Владимир Онищенко, Александр Дамин, Сергей Кузнецов, Владимир Веремеев, Алексей Михайличенко, Игорь Беланов, Павел Яковенко, Василий Рац, Вадим Евтушенко, Олег Кузнецов, Олег Саленко, Иван Яремчук, Олег Лужный, Александр Шовковский и другие, руководители Футбольного клуба "Динамо "во главе с президентом Игорем Суркисом, вице-президент УЕФА Григорий Суркис, руководители Федерации футбола Украины во главе с Андреем Павелко, Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, народные депутаты, журналист Дмитрий Гордон, волонтер Алексей Мочанов и другие известные люди из мира политики , культуры и искусства.

После панихиды Виктор Чанов был похоронен на Байковом кладбище.

Напомним, 8 февраля не стало выдающегося вратаря киевского "Динамо", кумира миллионов болельщиков разных поколений, Виктора Викторовича Чанова.

Лучшие годы своей карьеры он посвятил киевскому "Динамо", в составе которого провел девять лет, защищая ворота в более двух сотнях матчей.