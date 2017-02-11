"Динамівці", політики та уболівальники попрощались із легендарним В.Чановим
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сотні уболівальників, політики і різні покоління "динамівців" попрощались із легендарним голкіпером Віктором Чановим у Києві, передає УНН.
Сьогодні вранці в Олімпійському дворику Національного спортивного комплексу “Олімпійський” попрощатися з великим майстром футболу прийшли рідні, знайомі, близькі, ті, хто знав В.Чанова та шанував його футбольний талант.
Поміж сотень людей, які віддали останню шану великому футболісту, були його дружина Галина, брат В’ячеслав, син Вадим з дружиною, партнери по команді та динамівці різних поколінь Анатолій Сучков, Андрій Біба, Віталій Хмельницький, Володимир Мунтян, Володимир Трошкін, Стефан Решко, Володимир Онищенко, Олександр Дамін, Сергій Кузнецов, Володимир Веремєєв, Олексій Михайличенко, Ігор Бєланов, Павло Яковенко, Василь Рац, Вадим Євтушенко, Олег Кузнецов, Олег Саленко, Іван Яремчук, Олег Лужний, Олександр Шовковський та інші, керівники Футбольного клубу “Динамо” на чолі з президентом Ігорем Суркісом, віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, керівники Федерації футболу України на чолі з Андрієм Павелком, Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, народні депутати, журналіст Дмитро Гордон, волонтер Олексій Мочанов та інші відомі люди зі світу політики, культури та мистецтва.
Після панахиди Віктора Чанова було поховано на Байковому кладовищ.
Нагадаємо, 8 лютого не стало видатного воротаря київського “Динамо”, кумира мільйонів уболівальників різних поколінь, Віктора Вікторовича Чанова.
Найкращі роки своєї кар’єри він присвятив київському “Динамо”, у складі якого провів дев’ять років, захищаючи ворота у понад двох сотнях матчів.