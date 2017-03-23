Госсекретарь США пообещал быстрое уничтожение лидера "ИГ"

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон пообещал быстрое уничтожение лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Выступая в среду, 22 марта, в Вашингтоне во время встречи представителей 68 стран-членов международной коалиции против "ИГ" Р.Тиллерсон отметил, что ликвидация аль-Багдади - "лишь вопрос времени", а почти все его заместители - уже мертвы.