Госсекретарь США пообещал быстрое уничтожение лидера "ИГ"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Уничтожение лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади - лишь вопрос. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон пообещал быстрое уничтожение лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
Выступая в среду, 22 марта, в Вашингтоне во время встречи представителей 68 стран-членов международной коалиции против "ИГ" Р.Тиллерсон отметил, что ликвидация аль-Багдади - "лишь вопрос времени", а почти все его заместители - уже мертвы.