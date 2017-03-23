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Держсекретар США пообіцяв швидке знищення лідера "ІД"

Держсекретар США пообіцяв швидке знищення лідера "ІД"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Знищення лідера “Ісламської держави” Абу Бакра аль-Багдаді — лише питання. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон пообіцяв швидке знищення лідера терористичного угруповання “Ісламська держава” Абу Бакра аль-Багдаді.

Виступаючи в середу, 22 березня, у Вашингтоні під час зустрічі представників 68 країн-членів міжнародної коаліції проти “ІД”, Р.Тіллерсон зазначив, що ліквідація аль-Багдаді — “лише питання часу”, а майже всі його заступники — вже мертві.

 

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