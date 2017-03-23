Держсекретар США пообіцяв швидке знищення лідера "ІД"

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон пообіцяв швидке знищення лідера терористичного угруповання “Ісламська держава” Абу Бакра аль-Багдаді.

Виступаючи в середу, 22 березня, у Вашингтоні під час зустрічі представників 68 країн-членів міжнародної коаліції проти “ІД”, Р.Тіллерсон зазначив, що ліквідація аль-Багдаді — “лише питання часу”, а майже всі його заступники — вже мертві.