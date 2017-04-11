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Госрезерв превратили в кормушку отдельной политической силы - С.Каплин

Госрезерв превратили в кормушку отдельной политической силы - С.Каплин

Киев  •  УНН

 • 10979 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Государственное агентство резерва должно быть ключевым органом для жизнеобеспечения населения страны в случае войны. Руководство данного органа должен представлять профессионал, менеджер с незапятнанной репутацией. Зато, в Украине данный орган стал кормушкой второй по величине фракции парламента, с криминальными производствами, которые до сих пор расследуются правоохранителями. Об этом в комментарии УНН сказал нардеп Сергей Каплин.

“Госрезерв в условиях войны или в случае нестабильной ситуации из АТО, или военные действия в части украинской территории фактически должно быть ключевым органом для жизнеобеспечения населения. Туда планово имеют бронировать, резервировать все необходимое: начиная от оборудования для военных, в частности медицинского, заканчивая вещами первой необходимости на случай соответствующего противостояния. Это и хлеб, и мука, и картофель, и крупы и так далее. Таким образом государство должно осуществлять отдельную спланированную политику в этом направлении. По руководству Госрезерва — не должно никаких замечаний, производств, процедур каких антикоррупционных по тем или иным подозрения”, — сказал он.

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Однако, по словам нардепа, в Украине указанный центральный орган исполнительной власти имеет противоположную историю.

“Сейчас в нашей ситуации происходит следующее: руководитель Госрезерва — это человек, который в свое время была назначена Абромавичус (Абромавичус — экс-министр экономического развития и торговли — ред.) и Арсением Яценюком (экс-премьер-министр Украины — ред. ). Это была их общая позиция по представлению Арсения Петровича, это была квота Народного фронта. И я в свое время говорил с одним из вице-премьеров, он и сегодня является вице-премьером, и спросил у него: „Когда вы наведете порядок?“ Он мне ответил, что это (Госрезерв — ред.) — кормушка Народного фронта, они там грабят государство, это их судьба, квота, поэтому из-за того что это вторая фракция в парламенте — сделать ничего нельзя.

Руководство агентства до сих пор продолжает заниматься делами, которые на выходе могут дать коррупционные доходы. Этим они занимаются в течение последних двух лет точно, всегда это были очень серьезные проблемы для государства именно с агентством, потому что это одна из таких серьезных „кормушек“ для политпартий, которые по квоте получают соответствующий контроль на агентством ”, - подчеркнул он.

Также, С.Каплин заметил, что примерами финансовых сделок, доход от которых можно приблизительно оценивать в миллионах гривен, есть закупки для нужд армии начиная от продуктов питания — и заканчивая горючим.

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“Еще два года назад мы буквально столкнулись с Минобороны, с Правительством, с Яценюком и Госрезервом. Тогда я требовал передать несколько миллионов банок тушенки, которая хорошо заложена еще в советское стандартов, в АТО. Тогда, вместо того, чтобы взять ее фактически бесплатно, они (Госрезерв — ред.) Покупали ее в сомнительных предприятий по серьезнейшие деньги. Суммы в разы превышали среднюю цену на рынке. В конечном варианте мы все же добились того, чтобы тушенку передали, однако на это были потрачены силы и время.

Такая же история была с медоборудованием для военных — хорошего качества, еще с советской стали для нужд армии — так же блокировалось решение, но закупалось в другом месте на других в языках. То же было с буржуйками и с палатками, которых было достаточно, но которые не передавали армии ”, - рассказал он.

С.Каплин также добавил, что в последнее резонансным примером сомнительной деятельности агентства стал тендер на поставку топлива для украинской армии. В итоге дизельное топливо компании, выигравшей тендер, оказалось просроченным. Более того, цена на горючее оказалась аналогичной рыночной в розничной торговле.

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“Последнее что произошло — это поставка компанией ОККО дизельного топлива, которое было просрочено и которое оказалось дороже для Госрезерва — до цены равной цене в розничной торговле. То есть, фактически на тех же условиях мы могли купили, горючее выйдя из Госрезерва на заправочную станцию. Самое страшное, что это было просрочено горючее, приобретенное в государственном резервуаре, которое предназначалось для нужд нашей армии. На этой сделке, я не помню точной цифры, кажется имели заработать сто с лишним миллионов гривен. Так же было начато производство, до сих пор идет расследование”, - рассказал он.

Напомним, как сообщал УНН, СБУ проверяет загранкомандировки В.Мосийчука .

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