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Держрезерв перетворили на годівницю окремої політичної сили – С.Каплін

Держрезерв перетворили на годівницю окремої політичної сили – С.Каплін

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Державне агентство резерву має бути ключовим органом для життєзабезпечення населення країни у випадку війни. Керівництво даного органу має представляти професіонал, менеджер із незаплямованою репутацією. Натомість, в Україні даний орган став годівницею другої за розміром фракції парламенту, із кримінальними провадженнями, які досі розслідуються правоохоронцями. Про це у коментарі УНН зазначив нардеп Сергій Каплін.

“Держрезерв в умовах війни або на випадок нестабільної ситуації через АТО, або військові дії в частині української території фактично має бути ключовим органом для життєзабезпечення населення. Туди планово мають бронювати, резервувати все необхідне: починаючи від обладнання для військових, зокрема медичного, закінчуючи речами першої необхідності на випадок відповідного протистояння. Це і хліб, і борошно, і картопля, і крупи і таке інше. Таким чином держава має здійснювати окрему сплановану політику у цьому напрямку. Щодо керівництва Держрезерву — не має бути жодних зауважень, проваджень, процедур якихось антикорупційних через ті чи інші підозри”, — сказав він.

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Натомість, за словами нардепа, в Україні зазначений центральний орган виконавчої влади має протилежну історію.

“Наразі у нашій ситуації відбувається наступне: керівник Держрезерву — це людина, яка свого часу була призначена Абромавічусом (Айварас Абромавічус — екс-міністр економічного розвитку та торгівлі — ред. ) і Арсенієм Яценюком (екс-прем’єр-міністр України — ред.). Це була їхня спільна позиція із подання Арсенія Петровича, це була квота Народного фронту. І я свого часу розмовляв з одним із Віце-прем’єрів, він і сьогодні є Віце-прем’єром, і запитав у нього: „Коли ви наведете порядок?“ Він мені відповів, що це (Держрезерв — ред.) - годівниця Народного фронту, що вони там грабують державу, що це їхня доля, квота, тому через те що це друга фракція у парламенті — зробити нічого не можна.

Керівництво агентство до цього часу продовжує займатися справами, які на виході можуть дати корупційні доходи. Цим займаються вони протягом останніх двох років точно, завжди це були надзвичайно серйозні проблеми для держави саме із агентством, бо це одна із таких серйозних "кормушок" для політпартій, які по квоті отримують відповідний контроль на агентством”, — наголосив він.

Також, С.Каплін зауважив, що прикладами фінансових оборудок, дохід від яких можна приблизно оцінювати у мільйонах гривень, є закупівлі для потреб армії, починаючи від продуктів харчування — і закінчуючи пальним.

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“Ще два роки тому ми буквально зіткнулися із Міноборони, із Урядом, із Яценюком і Держрезервом. Тоді я вимагав передати кілька мільйонів банок тушонки, яка гарно закладена ще за радянських стандартів, у АТО. Тоді, замість того, щоб взяти її фактично безкоштовно, вони (Держрезерв — ред.) купували її у сумнівних підприємств за надзвичайно серйозні гроші. Суми в рази перевищували середню ціну на ринку. У кінцевому варіанті ми все ж домоглися того, щоб тушонку передали, проте на це були витрачені сили і час.

Така сама історія була із медобладнанням для військових — гарної якості, ще з радянської сталі для потреб армії — так само блокувалося рішення, але закуповувалося в іншому місці на інших у мовах. Те саме було із буржуйками і із наметами, яких було вдосталь, але які не передавали армії”, — розповів він.

С.Каплін також додав, що останнім резонансним прикладом сумнівної діяльності агентства став тендер на постачання пального для української армії. У підсумку дизельне паливо компанії, що виграла тендер, виявилося простроченим. Більше того, ціна на пальне виявилася аналогічною ринковій у роздрібній торгівлі.

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“Останнє що відбулося — це постачання компанією ОККО дизельного палива, яке було прострочене і яке виявилося дорожчим для Держрезерву — аж до ціни рівної ціні у роздрібній торгівлі. Тобто, фактично на тих самих умовах ми могли купили, пальне вийшовши із Держрезерву на заправну станцію. Найстрашніше, що це було прострочене пальне, придбане у державному резервуарі, яке призначалося для потреб нашої армії. На цій оборудці, я не пам’ятаю точної цифри, здається мали заробити сто з гаком мільйонів гривень. Так само було почато провадження, до цього часу іде розслідування”, — розповів він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, СБУ перевіряє закордонні відрядження В.Мосійчука.

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