Госпродпотребслужба опровергла поставку в Саудовскую Аравию "опасной" курятины

Там уточнили, что время от времени мясо птицы с сальмонеллой поступает в оборот на внутренний рынок. О таких случаях специалисты Госпродпотребслужбы информированы.

"В то же время случаев, чтобы Украина экспортировала курятину с сальмонеллой, в Саудовскую Аравию в частности, не было. Не только недавно, но и в целом. Экспорта такой курятины точно не было", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что "опасную" курятину в Саудовскую Аравию могла поставить якобы "Владимир-Волынская птицефабрика".

Также напомним, в ноябре Польша поставила в Украину зараженную сальмонеллой курятину.