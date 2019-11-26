Держпродспоживслужба спростувала поставку в Саудівську Аравію "небезпечної" курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Україна не поставляла в Саудівську Аравію курятину, заражену бактерією сальмонели. Інформація, що розповсюджується деякими ЗМІ, є недостовірною. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держпродспоживслужби.
Там уточнили, що час від часу м'ясо птиці із сальмонелою надходить в обіг на внутрішній ринок. Про такі випадки фахівці Держпродспоживслужби поінформовані.
"У той же час випадків, щоб Україна експортувала курятину із сальмонелою, до Саудівської Аравії зокрема, не було. Не тільки нещодавно, а й загалом. Експорту такої курятини точно не було", - розповіли у пресслужбі відомства.
Раніше деякі ЗМІ повідомили, що "небезпечну" курятину в Саудівську Аравію могла поставити начебто "Володимир-Волинська птахофабрика".
Також нагадаємо, у листопаді Польща поставила Україні заражену сальмонелою курятину.