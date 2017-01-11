Госпогранслужба сообщила о нападениях на сотрудников, работающих на админгранице с Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Два нападения на помещения сотрудников Бердянского пограничного отряда были зафиксированы за последние дни. Как сообщили УНН в пресс-службе пограничного отряда эти нападения связаны с попытками контрабандистов запугать пограничников, которые в частности работают и на административной границе с ВОТ АР Крым.
"Да, вчера одному из начальников отделов пограничной службы Бердянского отряда неизвестные бросили кирпич и разбили окно в его доме. Еще одному из пограничников этого же отряда недавно из охотничьего ружья нарушители выстрелили в дверь квартиры. К счастью, никто от таких действий не пострадал, сотрудники Госпогранслужбы в это время находились на службе", - сообщили в Бердянском пограничном отряде.
По обоим случаям представителями Национальной полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельствах и причастных к противоправной деятельности. Пограничное ведомство также проводит соответствующие проверки и будет защищать права военнослужащих.