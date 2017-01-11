Госпогранслужба сообщила о нападениях на сотрудников, работающих на админгранице с Крымом

"Да, вчера одному из начальников отделов пограничной службы Бердянского отряда неизвестные бросили кирпич и разбили окно в его доме. Еще одному из пограничников этого же отряда недавно из охотничьего ружья нарушители выстрелили в дверь квартиры. К счастью, никто от таких действий не пострадал, сотрудники Госпогранслужбы в это время находились на службе", - сообщили в Бердянском пограничном отряде.

По обоим случаям представителями Национальной полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельствах и причастных к противоправной деятельности. Пограничное ведомство также проводит соответствующие проверки и будет защищать права военнослужащих.