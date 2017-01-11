Держприкордонслужба повідомила про напади на співробітників, які працюють на адмінмежі з Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Два напади на помешкання співробітників Бердянського прикордонного загону були зафіксовані за останні дні. Як повідомили УНН у прес-службі прикордонного загону ці напади пов’язані зі спробами контрабандистів залякати прикордонників, які зокрема працюють й на адміністративній межі з ТОТ АР Крим.
“Так, учора одному із начальників відділів прикордонної служби Бердянського загону невідомі жбурнули цеглину та розбили вікно в його помешканні. Ще одному з прикордонників цього ж загону нещодавно із мисливської рушниці порушники вистрілили у вхідні двері помешкання. На щастя, ніхто від таких дій не постраждав, співробітники Держприкордонслужби в цей час перебували на службі”, — повідомили у Бердянському прикордонному загоні.
По обом випадкам представниками Національної поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин та причетних до протиправної діяльності. Прикордонне відомство також проводить відповідні перевірки та захищатиме права військовослужбовців.