Держприкордонслужба повідомила про напади на співробітників, які працюють на адмінмежі з Кримом

“Так, учора одному із начальників відділів прикордонної служби Бердянського загону невідомі жбурнули цеглину та розбили вікно в його помешканні. Ще одному з прикордонників цього ж загону нещодавно із мисливської рушниці порушники вистрілили у вхідні двері помешкання. На щастя, ніхто від таких дій не постраждав, співробітники Держприкордонслужби в цей час перебували на службі”, — повідомили у Бердянському прикордонному загоні.

По обом випадкам представниками Національної поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин та причетних до протиправної діяльності. Прикордонне відомство також проводить відповідні перевірки та захищатиме права військовослужбовців.