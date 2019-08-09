Госликвидатор незаконно выставил на торги комплекс электрических сетей Смелы - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Черкасской области в городе Смела задержан государственный ликвидатор, который незаконно выставил на торги электрические сети, что привело бы к убыткам в сумме 2 миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
"Уполномоченный государством ликвидатор обанкротившегося предприятия незаконно выставил на торги комплекс электрических сетей города Смела. Чиновник подал в Министерство экономического развития и торговли Украины поддельные данные", - говорится в сообщении СБУ.
В СБУ сообщили, что злоумышленник пытался продать электрические сети и оборудование, которое находиломь в коммунальной собственности и входит в единую систему энергетического обеспечения города. Эксперты подсчитали, что такие действия могли бы навредить работе всей энергетической системы города.
"В случае осуществления этой сделки, по оценкам экспертов общине города был бы нанесен экономический ущерб на более чем 2 миллиона гривен", - добавили в СБУ.
Сейчас на имущественный комплекс наложен арест, а ликвидатору государственного предприятия объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения.
Напомним, в Киеве группа лиц пыталась сбыть "красную ртуть" за четверть миллиона евро.