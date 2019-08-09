Держліквідатор незаконно виставив на торги комплекс електричних мереж Сміли - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На Черкащині у місті Сміла затриманий державний ліквідатор, який незаконно виставив на торги електричні мережі, що призвело б до збитків у сумі 2 мільйони гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
“Уповноважений державою ліквідатор збанкрутілого підприємства незаконно виставив на торги комплекс електричних мереж міста Сміла. Посадовець подав до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України підроблені дані”, — сказано у повідомленні СБУ.
У СБУ повідомили, що зловмисник намагався продати електричні мережі та обладнання, що знаходиться у комунальній власності й входить в єдину систему енергетичного забезпечення міста. Експерти підрахували, що такі дії могли б нашкодити роботі всієї енергетичної системи міста.
“У разі здійснення цієї оборудки, за оцінками експертів громаді міста було б завдано економічних збитків на більше ніж 2 мільйони гривень”, — додали у СБУ.
Наразі, на майновий комплекс накладено арешт, а ліквідатору державного підприємства оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання фігуранту справи запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Києві група осіб намагалась збути “червону ртуть” за чверть мільйона євро.