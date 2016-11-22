Госкино запретило трансляцию семи российских сериалов

В ответ на информацию ряда общественных организаций Госкино Украины отменило государственную регистрацию и аннулировало государственные удостоверения на телесериалы "Второй шанс", реж. В.Устюгов, "Жизнь рассудит", реж. Медиа С., "Сломанные судьбы", реж. М.Демченко; "Мезальянс", реж. И.Кечаев; "Чужие дети", реж. Ю.Лейзеров; "Ищу мужа", реж. П.Игнатов; "Я подарю тебе любовь", реж. И.Кечаев.

Как отмечается, отмена государственной регистрации и аннулирование государственных удостоверений произошло на основании ст.15 Закона Украины "О кинематографии" (указание субъектом кинематографии недостоверных сведений в документах).

"Указанные телесериалы были произведены и/или впервые обнародованы (демонстрируются) после 1 января 2014 года, поэтому в соответствии со статьей 15-1 Закона Украины "О кинематографии" Госкино запретило трансляцию фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, не содержащих популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, но произведенных и /или впервые обнародованных (демонстрируются) после 1 января 2014 года", - сказано в сообщении.