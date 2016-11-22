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Держкіно заборонило трансляцію семи російських серіалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Державне агентство України з питань кіно скасувало скасувало державну реєстрацію та анулювало державні посвідчення на сім російських телесеріалів, передає УНН з посиланням на прес-службу Держкіно.

Держкіно заборонило трансляцію семи російських серіалів

У відповідь на інформацію низки громадських організацій Держкіно України скасувало державну реєстрацію та анулювало державні посвідчення на телесеріали “Другий шанс”, реж. В.Устюгов, “Життя розсудить”, реж. Медіа С., “Зламані долі”, реж. М.Демченко; “Мезальянс”, реж. І.Кечаєв; “Чужі діти”, реж. Ю.Лейзеров; “Шукаю чоловіка”, реж. П.Ігнатов; “Я подарую тобі кохання”, реж. І.Кечаєв.

Як зазначається, скасування державної реєстрації та анулювання державних посвідчень відбулося на підставі ст.15 Закону України “Про кінематографію” (подання суб’єктом кінематографії недостовірних відомостей в документах).

“Вказані телесеріали були вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року, тому відповідно до Статті 15-1 Закону України „Про кінематографію“ Держкіно заборонило трансляцію фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, але вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року”, — сказано у повідомленні.

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