Госгеокадастру назначили нового главу и поручили отстранить всех региональных руководителей

"Денис Башлык назначен председателем Госгеокадастра. Кабинет министров также дал поручение Геокадастру отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений и провести Министерству экономики комплексную проверку нарушений законодательства по управлению землей", - отметил министр.

Также он рассказал о поручении ведомству:



Минэкономики провести в месячный срок комплексную проверку работы Госгеокадастра и ее территориальных органов, в частности в части соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрении обращений о продлении (обновлении) договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности за период 2018-2019 годов.



Госгеокадастру на период проведения проверки отстранить от выполнения должностных обязанностей руководителей и заместителей руководителей главных управлений Госгеокадастра в областях и г. Киеве.



Минэкономики подать Кабинету министров информацию о результатах проверки в двухнедельный срок со дня его завершения.



Напомним, Госгеокадастр рассчитывает провести инвентаризацию сельхозземель до открытия рынка земли.