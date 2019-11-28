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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 20074 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104722 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 82126 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104505 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116784 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146834 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147581 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Госгеокадастру назначили нового главу и поручили отстранить всех региональных руководителей

Госгеокадастру назначили нового главу и поручили отстранить всех региональных руководителей

Киев  •  УНН

 • 12126 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Новым председателем Госгеокадастра назначен Денис Башлык, ведомству дали поручение отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений службы. Об этом сообщил в Facebook министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.

"Денис Башлык назначен председателем Госгеокадастра. Кабинет министров также дал поручение Геокадастру отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений и провести Министерству экономики комплексную проверку нарушений законодательства по управлению землей", - отметил министр.

Также он рассказал о поручении ведомству:

  • Минэкономики провести в месячный срок комплексную проверку работы Госгеокадастра и ее территориальных органов, в частности в части соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрении обращений о продлении (обновлении) договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности за период 2018-2019 годов.
  • Госгеокадастру на период проведения проверки отстранить от выполнения должностных обязанностей руководителей и заместителей руководителей главных управлений Госгеокадастра в областях и г. Киеве.
  • Минэкономики подать Кабинету министров информацию о результатах проверки в двухнедельный срок со дня его завершения.

Напомним, Госгеокадастр рассчитывает провести инвентаризацию сельхозземель до открытия рынка земли.

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