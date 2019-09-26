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Держгеокадастр розраховує провести інвентаризацію сільгоспземель до відкриття ринку землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Інвентаризація сільськогосподарських земель буде проведена до відкриття ринку землі. Про під час наради з урядовцями сказав заступник голови Держгеокадастру Олександр Краснолуцький, передає УНН.

Держгеокадастр розраховує провести інвентаризацію сільгоспземель до відкриття ринку землі

"До кінця року ми доінвентаризуємо землі сільськогосподарського призначення державної форми власності. До набрання чинності законом про ринок земель все буде завершено", - сказав Краснолуцький.

За його словами, залишилась інвентаризація земель природно-заповідний фонд, землі лісогосподарського призначення, землі водного фонду.

Водночас, він зауважив, що для завершення інвентаризації усіх земель до 1 жовтня 2020 року необхідне додаткове фінансування, яке прискорить темпи роботи.

Зараз у кадастр внесено інформацію про 20,6 млн земельних ділянок та межі більшості адміністративно-територіальних одиниць.

Нагадаємо, зі слів прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, ринок землі в Україні відкриють з 1 жовтня 2020 року.

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