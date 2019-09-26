Держгеокадастр розраховує провести інвентаризацію сільгоспземель до відкриття ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Інвентаризація сільськогосподарських земель буде проведена до відкриття ринку землі. Про під час наради з урядовцями сказав заступник голови Держгеокадастру Олександр Краснолуцький, передає УНН.
"До кінця року ми доінвентаризуємо землі сільськогосподарського призначення державної форми власності. До набрання чинності законом про ринок земель все буде завершено", - сказав Краснолуцький.
За його словами, залишилась інвентаризація земель природно-заповідний фонд, землі лісогосподарського призначення, землі водного фонду.
Водночас, він зауважив, що для завершення інвентаризації усіх земель до 1 жовтня 2020 року необхідне додаткове фінансування, яке прискорить темпи роботи.
Зараз у кадастр внесено інформацію про 20,6 млн земельних ділянок та межі більшості адміністративно-територіальних одиниць.
Нагадаємо, зі слів прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, ринок землі в Україні відкриють з 1 жовтня 2020 року.