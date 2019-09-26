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Госгеокадастр рассчитывает провести инвентаризацию сельхозземель до открытия рынка земли

Киев • УНН

 • 17785 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Инвентаризация сельскохозяйственных земель будет проведена до открытия рынка земли. Об этом во время совещания с членами правительства сказал заместитель председателя Госгеокадастра Александр Краснолуцкий, передает УНН.

Госгеокадастр рассчитывает провести инвентаризацию сельхозземель до открытия рынка земли

"До конца года мы доинвентаризуем земли сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности. До вступления в силу закона о рынке земель все будет завершено", - сказал Краснолуцкий.

По его словам, осталась инвентаризация земель природно-заповедного фонда, земли лесного фонда, земли водного фонда.

Вместе с тем, он отметил, что для завершения инвентаризации всех земель до 1 октября 2020 года необходимо дополнительное финансирование, которое ускорит темпы работы.

Сейчас в кадастр внесена информация о 20,6 млн земельных участков и границы большинства административно-территориальных единиц.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 года.

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