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Держгеокадастру призначили нового очільника і доручили відсторонити всіх регіональних керівників

Держгеокадастру призначили нового очільника і доручили відсторонити всіх регіональних керівників

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Новим головою Держгеокадастру призначений Денис Башлик, відомству дали доручення відсторонити всіх керівників та заступників керівників регіональних відділень служби. Про це повідомив у Facebook міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.

"Денис Башлик призначений головою Держгеокадастру. Кабінет міністрів також дав доручення Геокадастру відсторонити всіх керівників та заступників керівників регіональних відділень та провести Міністерству економіки комплексну перевірку порушень законодавства з врядування землею", - вказав міністр.

Також він розповів про доручення відомству:

  • Мінекономіки провести у місячний строк комплексну перевірку роботи Держгеокадастру і її територіальних органів, зокрема в частині дотримання вимог законодавства під час розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, реєстрації земельних ділянок та розгляду звернень щодо продовження (поновлення) договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності за період 2018-2019 років.
  • Держгеокадастру на період проведення перевірки відсторонити від виконання посадових обов’язків керівників та заступників керівників головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві.
  • Мінекономіки подати Кабінетові міністрів інформацію про результати перевірки у двотижневий строк з дня її завершення.

Нагадаємо, Держгеокадастр розраховує провести інвентаризацію сільгоспземель до відкриття ринку землі.

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