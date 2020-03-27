Государственного исполнителя подозревают в необоснованном взыскании 45 млн грн с предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Государственному исполнителю государственного отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины сообщено о подозрении в необоснованном взыскании 45 млн гривен со счетов медицинского предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении 32-летнему государственному исполнителю государственного отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который допустил необоснованное взыскание с предприятия 45 млн гривен", - говорится в сообщении.
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что указанный государственный исполнитель из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей и недобросовестного отношения к ним, при наличии взысканного долга с одного из медицинских предприятий в сумме 45 млн грн осуществил повторное взыскание этих средств со счетов указанного предприятия.
"По результатам расследования госисполнителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отмечается в сообщении.
Кроме того, местной прокуратурой обеспечено возмещение ущерба потерпевшей стороне путем наложения ареста на незаконно взысканные средства.
Напомним, в Запорожье присвоили 1,5 млн грн, выделенных на ремонт противотуберкулезного диспансера.