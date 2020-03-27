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Государственного исполнителя подозревают в необоснованном взыскании 45 млн грн с предприятия

Государственного исполнителя подозревают в необоснованном взыскании 45 млн грн с предприятия

Киев  •  УНН

 • 10165 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Государственному исполнителю государственного отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины сообщено о подозрении в необоснованном взыскании 45 млн гривен со счетов медицинского предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении 32-летнему государственному исполнителю государственного отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который допустил необоснованное взыскание с предприятия 45 млн гривен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что указанный государственный исполнитель из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей и недобросовестного отношения к ним, при наличии взысканного долга с одного из медицинских предприятий в сумме 45 млн грн осуществил повторное взыскание этих средств со счетов указанного предприятия.

"По результатам расследования госисполнителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Кроме того, местной прокуратурой обеспечено возмещение ущерба потерпевшей стороне путем наложения ареста на незаконно взысканные средства.

Напомним, в Запорожье присвоили 1,5 млн грн, выделенных на ремонт противотуберкулезного диспансера.

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