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Державного виконавця підозрюють у безпідставному стягненні 45 млн грн з підприємства

Державного виконавця підозрюють у безпідставному стягненні 45 млн грн з підприємства

Київ • УНН

 • 10166 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Державному виконавцю державного відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України повідомлено про підозру у безпідставному стягненні 45 млн гривень з рахунків медичного підприємства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру 32-річному державному виконавцю державного відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, який допустив безпідставне стягнення з підприємства 45 млн гривень",- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний державний виконавець через неналежне виконанням своїх службових обов’язків та несумлінне ставлення до них, за наявності стягнутого боргу з одного з медичних підприємств у сумі 45 млн грн здійснив повторне стягнення цих коштів з рахунків вказаного підприємства.

"За результатами розслідування держвиконавцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, місцевою прокуратурою забезпечено відшкодування збитків потерпілій стороні шляхом накладення арешту на незаконно стягнуті кошти.

Нагадаємо, у Запоріжжі привласнили 1,5 млн грн, виділених на ремонт протитуберкульозного диспансеру.

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