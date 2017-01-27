Депутату Ужгородского горсовета по делу о взяточничестве суд избрал меру пресечения
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня решением судьи Ужгородского горрайонного суда избрана мера пресечения депутату Ужгородского городского совета Станиславу Пономареву, который является подозреваемым по делу о взяточничестве, передает корреспондент УНН.
Так, депутат горсовета - глава депутатской земельной комиссии - должен находиться под стражей до 24 марта 2017 г. или оплатить денежный залог в сумме 96 тыс. грн. С.Пономарев подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 368 УК.
Обвинение апеллировало к тому факту, что во время обыска у подозреваемого нашли 800 грн мечеными купюрами. Сам С.Пономарев настаивал, что эти средства ему подбросили во время обыска.
Из-за ухудшения состояния здоровья, которое по словам подозреваемого произошло в результате последних событий, С.Пономарев сейчас находится на стационарном лечении под круглосуточным наблюдением правоохранителей.
Напомним, как сообщал УНН, прокуратура Закарпатской области совместно со спецподразделением "К" УСБУ в Закарпатской области разоблачили коррупционную схему, по которой было налажено получение взяток должностными лицами Ужгородского городского совета за положительное решение земельных вопросов. Речь идет о первом заместителе мэра Ужгорода. Именно через посредников должностные лица получали неправомерную выгоду. У двух должностных лиц Ужгородского горсовета были найдены деньги, которые могли быть частью взятки. Сегодня заместитель городского головы И.Цап пришел в прокуратуру в городе. Также сегодня прокуратура в Ужгороде подаст ходатайство об отстранении от исполнения обязанностей И.Цапа. Уже задержаны два человека в этом уголовном производстве.
Суд по избранию меры пресечения первому заместителю городского головы Ужгорода Иштвану Цапу перенесли на понедельник, 30 января, а фигуранту-посреднику в этом деле избрали меру пресечения.