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Депутату Ужгородської міськради у справі про хабарництво суд обрав запобіжний захід

Депутату Ужгородської міськради у справі про хабарництво суд обрав запобіжний захід

Київ • УНН

 • 11542 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні рішенням судді Ужгородського міськрайонного суду обрано запобіжний захід депутату Ужгородської міської ради Станіславу Пономарьову, який є підозрюваним у справі про хабарництво, передає кореспондент УНН.

Так, депутат міськради - голова депутатської земельної комісії - має перебувати під вартою до 24 березня 2017 року або ж сплатити грошову заставу у сумі 96 тис. грн. С.Пономарьов підозрюється у злочині, передбаченому ст. 368 ККУ.

Обвинувачення апелювало до того факту, що під час обшуку у підозрюваного знайшли 800 грн міченими купюрами. Сам С.Пономарьов наполягав, що ці кошти йому підкинули під час обшуку.

Через погіршення стану здоров'я, що за словами підозрюваного сталося внаслідок останніх подій, С.Пономарьов наразі перебуває на стаціонарному лікуванні під цілодобовим наглядом правоохоронців.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, прокуратурою Закарпатської області спільно зі спецпідрозділом „К“ УСБУ у Закарпатській області викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Йдеться, зокрема, про першого заступника міського голови Ужгорода. Саме через посередників посадовці отримували неправомірну вигоду. У двох посадовців Ужгородської міськради було знайдено гроші, які могли бути частиною хабара. Сьогодні заступник міського голови І.Цап прийшов під прокуратуру у місті. Також сьогодні прокуратура в Ужгороді подасть клопотання про відсторонення від виконання обов'язків І.Цапа. Вже затримано двох осіб у цьому кримінальному провадженні.

Суд по обранню запобіжного заходу першому заступнику міського голови Ужгорода Іштвану Цапу перенесли на понеділок, 30 січня, а фігуранту-посереднику у цій справі обрали запобіжний захід.

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