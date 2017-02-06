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Депутату в Ровенской области объявили о подозрении за пощечину руководителю района

Киев • УНН

 • 5696 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Прокурор Ровенской области Олег Соболь подписал подозрение в совершении преступления депутату Здолбуновского районного совета Александру Андриюку. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

Депутату в Ровенской области объявили о подозрении за пощечину руководителю района

В ведомстве уточнили, что полицейские вручили подозрение депутату.

А.Андриюку инкриминируют преступление по ч.2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу в связи с его служебной деятельностью). Предусмотрено наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал УНН, депутат Здолбуновского районного совета А.Андриюк в декабре ударил на сессии руководителя района Сергея Кондрачука из-за конфликта вокруг больницы в Мизоче, которую перед Новым годом закрыли. Депутат утверждал, что председатель РГА не сдержал слова, потому что обещал селянам и медикам сохранить заведение. А.Андриюк впоследствии публично просил прощения у С.Кондрачука, однако председатель отметил, что прощает ему, как человеку. Однако заявление он из правоохранительных органов не будет забирать, так как считает, что за поступок депутат должен поплатиться политической карьерой.

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