Депутату в Ровенской области объявили о подозрении за пощечину руководителю района

В ведомстве уточнили, что полицейские вручили подозрение депутату.

А.Андриюку инкриминируют преступление по ч.2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу в связи с его служебной деятельностью). Предусмотрено наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал УНН, депутат Здолбуновского районного совета А.Андриюк в декабре ударил на сессии руководителя района Сергея Кондрачука из-за конфликта вокруг больницы в Мизоче, которую перед Новым годом закрыли. Депутат утверждал, что председатель РГА не сдержал слова, потому что обещал селянам и медикам сохранить заведение. А.Андриюк впоследствии публично просил прощения у С.Кондрачука, однако председатель отметил, что прощает ему, как человеку. Однако заявление он из правоохранительных органов не будет забирать, так как считает, что за поступок депутат должен поплатиться политической карьерой.