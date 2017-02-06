Депутату на Рівненщині оголосили про підозру за ляпас в обличчя керівнику району
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Прокурор Рівненської області Олег Соболь підписав підозру про вчинення злочину депутату Здолбунівської районної ради Олександру Андріюку. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.
У відомстві уточнили, що поліцейські вже вручили підозру депутату.
О.Андріюку інкримінують злочин за ч.2 ст. 350 Кримінального кодексу України (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі у зв’язку з її службовою діяльністю). Передбачене покарання — обмеження волі на термін від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.
Як повідомляв УНН, депутат Здолбунівськоі районної ради О.Андріюк у грудні вдарив на сесії керівника району Сергія Кондрачука через конфлікт навколо лікарні у Мізочі, яку перед Новим роком закрили. Депутат стверджував, що голова РДА не дотримав слова, бо обіцяв селянам та медикам зберегти заклад. О.Андріюк згодом публічно просив вибачення у С.Кондрачука, проте голова зазначив, що пробачає йому, як людині. Проте заяву він з правоохоронних органів не забиратиме, бо вважає, що за вчинок депутат має поплатитися політичною кар’єрою.