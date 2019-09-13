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Денисова обсудила встречу в "нормандском формате" с представителем МИД Германии

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в рамках 16-й встречи Ялтинской Европейской Стратегии провела встречу с Уполномоченным Министерства иностранных дел Германии Михаэлем Зибертом, с которым обсудил вопросы предстоящей встречи президентов стран — участниц “Нормандского формата”. Об этом на своем канале в Telegram сообщила, передает корреспондент УНН.

“В рамках форума состоялась встреча с Уполномоченным Министерства иностранных дел Германии Михаэлем Зибертом”, — сообщила омбудсмен.

Она отметила, что выразила благодарность Германии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и сотрудничество с представителем их страны в ЕС.

Отдельную благодарность Денисова выразила за сотрудничество с гражданином Германии — Маркусом Эдером — Послом ЕС в РФ, который активно помогал в решение проблем заключенных украинских граждан, которые были связаны с состоянием здоровья и медицинской помощью.

“Обсудили вопрос о процессе освобождения граждан Украины, состоявшемся 7 сентября и о следующих шагах, об освобождении наших граждан, которые пока находятся в заключении на территории РФ и аннексированного Крыма. В частности, обсудили вопросы международной поддержки на всех возможных уровнях и площадках. Кроме того, поднимали вопрос о будущей встрече президентов стран — участниц „Нормандского формата“, что может дать еще один толчок к скорейшему освобождению всех граждан Украины”, — написала Уполномоченный по правам человека.

Как сообщал УНН, по словам Денисовой, совместная работа по освобождению всех граждан Украины, которые находятся в заключении на территории РФ, продолжается.

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