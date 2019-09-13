Денісова обговорила зустріч в "нормандському форматі" з представником МЗС Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в рамках 16-тої зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії провела зустріч з Уповноваженим Міністерства закордонних справ Німеччини Міхаелем Зібертом, з яким обговорила питання щодо майбутньої зустрічі президентів країн — учасниць “Нормандського формату”. Про це на своєму каналі в Telegram повідомила, передає кореспондент УНН.
“У рамках форуму відбулась зустріч з Уповноваженим Міністерства закордонних справ Німеччини Міхаелем Зібертом”, — повідомила омбудсмен.
Вона зазначила, що висловила подяку Німеччині за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та співпрацю з представником їх країни в ЄС.
Окрему подяку Денісова висловила за співпрацю з громадянином Німеччини — Маркусом Едером — Послом ЄС в РФ, який активно допомагав у розв’язання проблем ув’язнених українських громадян, які були пов’язані зі станом здоров’я та наданням медичної допомоги.
“Обговорили питання щодо процесу звільнення громадян України, що відбулося 7 вересня та про наступні кроки, щодо звільнення наших громадян, які поки що перебувають в ув’язненні на території РФ та анексованого Криму. Зокрема, обговорили питання міжнародної підтримки на всіх можливих рівнях та площадках. Крім того, піднімали питання щодо майбутньої зустрічі президентів країн — учасниць „Нормандського формату“, що може дати ще один поштовх до скорішого звільнення всіх громадян України”, — написала Уповноважена з прав людини.
Як повідомляв УНН, зі слів Денісової, спільна робота зі звільнення всіх громадян України, які перебувають в ув’язненні на території РФ, триває.