Робота зі звільнення всіх ув’язнених в РФ громадян України триває - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Спільна робота зі звільнення всіх громадян України, які перебувають в ув’язненні на території РФ, триває. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Щойно закінчилась робоча зустріч з групою адвокатів, які здійснюють захист ув’язнених кримських татар, які перебувають на території РФ. Обговорили ряд важливих питань, які стосуються в першу чергу необхідності розв'язання гуманітарних питань щодо забезпечення наших громадян, які перебувають у місцях несвободи, медичною або іншою допомогою", - зазначила Уповноважений ВРУ з прав людини.
За її словами, згідно з наданою адвокатами інформацією, будуть терміново визначені кейси осіб, щодо яких необхідне термінове медичне втручання незалежних лікарів.
"Також, у рамках зустрічі підняли питання моєї присутності на судах та представників дипломатичного корпусу і міжнародних організацій, щоб тримати перебіг судових засідань під пильним наглядом та не допускати порушення прав і свобод наших громадян. Спільна робота щодо звільнення всіх громадян України, які перебувають в ув’язненні на території РФ, триває", - повідомила вона.
Як повідомляв УНН, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту "Бориспіль". Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.