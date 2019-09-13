Работа по освобождению всех заключенных в РФ граждан Украины продолжается - Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Совместная работа по освобождению всех граждан Украины, которые находятся в заключении на территории РФ, продолжается. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Только закончилась рабочая встреча с группой адвокатов, осуществляющих защиту заключенных крымских татар, которые находятся на территории РФ. Обсудили ряд важных вопросов, касающихся в первую очередь необходимости решения гуманитарных вопросов обеспечения наших граждан, находящихся в местах несвободы, медицинской или другой помощи", - отметила Уполномоченный ВРУ по правам человека.
По ее словам, согласно предоставленной адвокатами информации, будут срочно определенные кейсы лиц, в отношении которых необходимо срочное медицинское вмешательство независимых врачей.
"Также, в рамках встречи подняли вопрос моего присутствия на судах и представителей дипломатического корпуса и международных организаций, чтобы держать ход судебных заседаний под наблюдением и не допускать нарушения прав и свобод наших граждан. Совместная работа по освобождению всех граждан Украины, которые находятся в заключении на территории РФ, продолжается", - сообщила она.
Как сообщал УНН, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Алексей Сизонович, а также захваченные в ноябре 2018 года украинские моряки.