Деньги от продаж календаря пойдут на бронежилеты для четвероногих спасателей: в Украине посвятили календарь служебным собакам

В столице прошло награждение служебных собак в рамках проекта "Собаки - герои Украины", где среди прочего был представлен календарь, который посвящен служебной собаке и ее наставнику. Все деньги от продаж календаря пойдут на бронежилеты для собак спасателей, сообщают в МВД, пишет УНН.

Детали

"В столице наградили служебных собак в рамках проекта "Собаки - герои Украины". Среди них - пушистые герои, которые служат в ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбе. Проект организовал Союз Самаритян Кинологов Украины. В его рамках выходит календарь, каждый месяц которого посвящен служебной собаке и ее наставнику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди четвероногих есть те, что работают на блокпостах, в зоне боевых действий, во время ликвидации чрезвычайных происшествий. Среди них есть те, что работали на Херсонщине, Харьковщине, Киевщине и в Мариуполе. А также те, которые попали в плен захватчиков.

Ранее сообщалось, что все деньги от продаж календаря пойдут на бронежилеты для собак спасателей. Пограничница Алина Панина и ее четвероногая помощница Рокси стали октябрьскими в 2024 году.

"Собака по кличке Рокси уже третья у кинолога Алины Паниной. Первые две - Соня и Джерси вместе с пограничницей попали в российский плен после обороны "Азовстали". Свою порцию еды она делила на троих - на себя и двух своих четвероногих друзей. Выходила из "Азовстали" девушка вместе с четвероногими защитниками, с которыми попала в руки оккупантов. Животных ей так и не отдали", - сообщали в МВД.

Напомним

В Киеве, в рамках проекта "Собаки-герои", состоялась церемония награждения кинологов со служебными собаками органов государственной власти сектора безопасности и обороны Украины. В частности отметили известную для полицейских Киева команду - капитана полиции Виталия Литвина вместе с верной овчаркой "Кейт".