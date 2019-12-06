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День Вооруженных сил Украины отмечается сегодня

День Вооруженных сил Украины отмечается сегодня

Киев  •  УНН

 • 26105 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины, установленный постановлением ВРУ в 1993 году, передает УНН.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед военными по случаю 28-й годовщины Вооруженных сил Украины.

Глава государства поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и поблагодарил за добросовестное выполнение долга, честь, отвагу и героизм. Он пожелал защитникам и их семьям крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо Украины. Также Президент вручил государственные награды по случаю Дня Вооруженных сил Украины.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в свою очередь также поздравил украинских военных.

"Обещаю делать все, чтобы укреплять боеспособность армии и повышать социальные стандарты для воинов. Это возможно только тогда, когда и страна, и войско будут равняться на европейских и евроатлантических партнеров и их стандарты. Напомню, что стандарты НАТО - это не интернет-мем или клише, а синоним развития и эволюции", - отметил он в Facebook.

К поздравлениям присоединился и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

"Именно благодаря мужеству и героизму украинских воинов был локализован вооруженный конфликт на востоке Украины, стабилизирована общественно-политическая обстановка и созданы условия для восстановления территориальной целостности страны политико-дипломатическим путем. Такие значительные достижения являются результатом самоотверженного ратного труда каждого из вас. Выражаю благодарность всему личному составу Вооруженных Сил Украины, ветеранам военной службы, представителям волонтерских и общественных организаций за верность военной присяге и высокую гражданскую позицию", - говорится в поздравлении Хомчака в Facebook Генштаба.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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