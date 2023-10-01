День учителя: Зеленский поздравил украинских педагогов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. По случаю Дня учителя, который отмечается сегодня, в первое воскресенье октября, Президент Украины поздравил украинских педагогов. Видеопоздравление разместил на своих страницах в соцсетях, пишет УНН.
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"Воспитатель, учитель, преподаватель, наставник — в любой период жизни, когда они обучают нас, мы берем себе больше, чем просто знания и навыки. Мы берем характер, ценности, принципиальность. И так важно, когда они есть у учителя",- отметил Зеленский.
Президент поблагодарил всех работников и работниц образования и призвал всех ценить своих учителей — их силу, их знания, которые они передают своим ученикам.
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