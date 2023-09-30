День вчителя. Що ще ми відзначаємо 1 жовтня

ukru
29 березня, 17:57 • 180152 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 228295 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 201679 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 238630 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 209750 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 170353 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 170082 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 154417 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 454170 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173853 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.9 м/с
54 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 131900 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 106416 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 125015 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 71734 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 51392 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 307137 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 454170 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 499028 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 502279 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 407185 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 106416 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 228327 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 151315 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 144067 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 116721 перегляди
Актуальне
День вчителя. Що ще ми відзначаємо 1 жовтня

День вчителя. Що ще ми відзначаємо 1 жовтня

Київ • УНН

 • 392355 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сьогодні, у першу неділю жовтня, в Україні відзначається День вчителя, пише УНН.

В незалежній Україні подія започаткована указом президента в 1994 році. Максимально близько до Міжнародного дня вчителя, який відзначається 5 жовтня.

Повномасштабна російська агресія стала справжнім випробуванням для українських педагогів, і вони з честю його витримують.

В Україні з 1 вересня свою роботу розпочали 13 тисяч шкіл. З них 6,5 тисяч шкіл працюють у звичному очному форматі. Інші — у змішаному форматі або дистанційно.

Після 24 лютого 202 року частина українських вчителів виїхала за кордон. Але ця цифра не є значною.
До початку повномасштабного вторгнення в українських школах працювало близько 440 тисяч педагогів. За різними оцінками, нині за межами перебувають не більше 15 тисячі українських вчителів.

Ще сьогодні в Україні неофіційно відзначають День соціолога.

1 жовтня — це Всесвітній день вегетаріанства. Подія вперше була відзначена у 1978 році.

У 1847 році у Великій Британії було засноване перше у світі вегетаріанське товариство. До кінця 19-го століття у Лондоні з’явилося декілька суто вегетаріанських ресторанів.

Відомим ідеолог вегетаріанства був винахідник сухих сніданків Джон Харві Келлог.

Серйозної популярності вегетаріанський почав набувати з середи 70-х років 20-го століття.

Також сьогодні День народження CD-плеєра. Саме 1 жовтня 1982 року компанії Sony, Philips та Polygram здійснили революцію в музичній індустрії — спільно розробили та випустили у продаж перший у світі CD-програвач Sony CDP-101.

Перша неділя жовтня кожного року — це і День “Заміни звичайну лампочку на енергозберігаючу”.

Мета події — заохочувати людей використовувати енергозберігаючі лампи замість звичайних ламп розжарювання.

За підрахунками фахівців, якщо людина буде правильно використовувати енергозберігаючу лампу, остання зможе пропрацювати до 10 тисяч годин. А лампочки на світлодіодах працюють ще довше — до 50 тисяч годин.

Ще сьогодні можна відзначити Всесвітній день какао та шоколаду, неофіційний День охорони єнотів, Міжнародний день людей похилого віку.

Іменини 1 жовтня святкують Георгій, Олексій, Іван, Микола, Михайло, Петро, Роман, Віра, Марія.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,064.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,832.90