День вчителя. Що ще ми відзначаємо 1 жовтня

В незалежній Україні подія започаткована указом президента в 1994 році. Максимально близько до Міжнародного дня вчителя, який відзначається 5 жовтня.

Повномасштабна російська агресія стала справжнім випробуванням для українських педагогів, і вони з честю його витримують.

В Україні з 1 вересня свою роботу розпочали 13 тисяч шкіл. З них 6,5 тисяч шкіл працюють у звичному очному форматі. Інші — у змішаному форматі або дистанційно.

Після 24 лютого 202 року частина українських вчителів виїхала за кордон. Але ця цифра не є значною.

До початку повномасштабного вторгнення в українських школах працювало близько 440 тисяч педагогів. За різними оцінками, нині за межами перебувають не більше 15 тисячі українських вчителів.

Ще сьогодні в Україні неофіційно відзначають День соціолога.

1 жовтня — це Всесвітній день вегетаріанства. Подія вперше була відзначена у 1978 році.

У 1847 році у Великій Британії було засноване перше у світі вегетаріанське товариство. До кінця 19-го століття у Лондоні з’явилося декілька суто вегетаріанських ресторанів.

Відомим ідеолог вегетаріанства був винахідник сухих сніданків Джон Харві Келлог.

Серйозної популярності вегетаріанський почав набувати з середи 70-х років 20-го століття.

Також сьогодні День народження CD-плеєра. Саме 1 жовтня 1982 року компанії Sony, Philips та Polygram здійснили революцію в музичній індустрії — спільно розробили та випустили у продаж перший у світі CD-програвач Sony CDP-101.

Перша неділя жовтня кожного року — це і День “Заміни звичайну лампочку на енергозберігаючу”.

Мета події — заохочувати людей використовувати енергозберігаючі лампи замість звичайних ламп розжарювання.

За підрахунками фахівців, якщо людина буде правильно використовувати енергозберігаючу лампу, остання зможе пропрацювати до 10 тисяч годин. А лампочки на світлодіодах працюють ще довше — до 50 тисяч годин.

Ще сьогодні можна відзначити Всесвітній день какао та шоколаду, неофіційний День охорони єнотів, Міжнародний день людей похилого віку.

Іменини 1 жовтня святкують Георгій, Олексій, Іван, Микола, Михайло, Петро, Роман, Віра, Марія.