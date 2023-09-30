День учителя. Что еще мы отмечаем 1 октября

В независимой Украине событие учреждено указом президента в 1994 году. Максимально близко к Международному дню учителя, который отмечается 5 октября.

Полномасштабная российская агрессия стала настоящим испытанием для украинских педагогов, и они с честью его выдерживают.

В Украине с 1 сентября свою работу начали 13 тысяч школ. Из них 6,5 тысяч школ работают в привычном очном формате. Остальные — в смешанном формате или дистанционно.

После 24 февраля 202 года часть украинских учителей выехала за границу. Но эта цифра не является значительной.

До начала полномасштабного вторжения в украинских школах работало около 440 тысяч педагогов. По разным оценкам, сейчас за пределами находятся не более 15 тысяч украинских учителей.

Еще сегодня в Украине неофициально отмечают День социолога.

1 октября — это Всемирный день вегетарианства. Событие впервые было отмечено в 1978 году.

В 1847 году в Великобритании было основано первое в мире вегетарианское общество. К концу 19-го века в Лондоне с’появилось несколько сугубо вегетарианских ресторанов.

Известным идеолог вегетарианства был изобретатель сухих завтраков Джон Харви Келлог.

Серьезную популярность вегетарианский начал приобретать с середины 70-х годов 20-го века.

Также сегодня День рождения CD-плеера. Именно 1 октября 1982 года компании Sony, Philips и Polygram совершили революцию в музыкальной индустрии — совместно разработали и выпустили в продажу первый в мире CD-проигрыватель Sony CDP-101.

Первое воскресенье октября каждого года — это и День “Замены обычной лампочки на энергосберегающую”.

Цель события — поощрять людей использовать энергосберегающие лампы вместо обычных ламп накаливания.

По подсчетам специалистов, если человек будет правильно использовать энергосберегающую лампу, последняя сможет проработать до 10 тысяч часов. А лампочки на светодиодах работают еще дольше — до 50 тысяч часов.

Еще сегодня можно отметить Всемирный день какао и шоколада, неофициальный День охраны енотов, Международный день пожилых людей.

Именины 1 октября празднуют Георгий, Алексей, Иван, Николай, Михаил, Петр, Роман, Вера, Мария.