День учителя. Что еще мы отмечаем 1 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня, в первое воскресенье октября, в Украине отмечается День учителя, пишет УНН.
В независимой Украине событие учреждено указом президента в 1994 году. Максимально близко к Международному дню учителя, который отмечается 5 октября.
Полномасштабная российская агрессия стала настоящим испытанием для украинских педагогов, и они с честью его выдерживают.
В Украине с 1 сентября свою работу начали 13 тысяч школ. Из них 6,5 тысяч школ работают в привычном очном формате. Остальные — в смешанном формате или дистанционно.
После 24 февраля 202 года часть украинских учителей выехала за границу. Но эта цифра не является значительной.
До начала полномасштабного вторжения в украинских школах работало около 440 тысяч педагогов. По разным оценкам, сейчас за пределами находятся не более 15 тысяч украинских учителей.
Еще сегодня в Украине неофициально отмечают День социолога.
1 октября — это Всемирный день вегетарианства. Событие впервые было отмечено в 1978 году.
В 1847 году в Великобритании было основано первое в мире вегетарианское общество. К концу 19-го века в Лондоне с’появилось несколько сугубо вегетарианских ресторанов.
Известным идеолог вегетарианства был изобретатель сухих завтраков Джон Харви Келлог.
Серьезную популярность вегетарианский начал приобретать с середины 70-х годов 20-го века.
Также сегодня День рождения CD-плеера. Именно 1 октября 1982 года компании Sony, Philips и Polygram совершили революцию в музыкальной индустрии — совместно разработали и выпустили в продажу первый в мире CD-проигрыватель Sony CDP-101.
Первое воскресенье октября каждого года — это и День “Замены обычной лампочки на энергосберегающую”.
Цель события — поощрять людей использовать энергосберегающие лампы вместо обычных ламп накаливания.
По подсчетам специалистов, если человек будет правильно использовать энергосберегающую лампу, последняя сможет проработать до 10 тысяч часов. А лампочки на светодиодах работают еще дольше — до 50 тысяч часов.
Еще сегодня можно отметить Всемирный день какао и шоколада, неофициальный День охраны енотов, Международный день пожилых людей.
Именины 1 октября празднуют Георгий, Алексей, Иван, Николай, Михаил, Петр, Роман, Вера, Мария.